Mercato, dalla Francia: in settimana colloqui tra Roma e Tottenham per Zaniolo

Il Tottenham è fortemente interessato a Nicolò Zaniolo. Secondo quanto riportato dal sito francese specializzato Footmercato, gli Spurs sono sul giocatore della Roma. In settimana, infatti, sono previsti nuovi colloqui tra la dirigenza degli inglesi e quella dei giallorossi per il numero 22. La richiesta dei capitolini è sempre la stessa: una cifra compresa tra i 50 ed i 60 milioni cash senza contropartite. Se questa cifra non verrà raggiunta dal Tottenham, allora la Roma non venderà Zaniolo.