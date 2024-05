Mercato, dalla Francia: Ghisolfi si dimetterà dal Nizza. Nessuna spesa per la Roma

Florent Ghisolfi si avvicina a grandi passi alla Roma. È ormai chiaro come sia lui il nome scelto dalla società giallorossa per ricoprire il ruolo di ds lasciato scoperto a febbraio da Tiago Pinto. Secondo quanto riportato da footmercato, il prossimo protagonista del mercato della Roma si dimetterà dal Nizza. In questo modo, il club giallorosso non dovrà pagare alcun tipo di risarcimento alla società francese che nel frattempo è ancora a caccia del sostituto.