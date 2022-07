Mercato, dal Qatar: James Rodriguez vuole cambiare aria. Roma tra le interessate

Sembra essere giunta ai titoli di coda l'esperienza di James Rodriguez in Qatar. Il colombiano ha raggiunto i compagni dell'Al Rayyan in ritiro in Spagna dove avrebbe annunciato alla dirigenza la volontà di cambiare aria. Secondo quanto riportato da Mohamed Elgazar, giornalista del Qatariota Al Watan, poi rilanciato dalla versione sudamericana di AS, la Roma sarebbe tra le squadre interessate al fantasista rivelazione del mondiale 2014.Pinto, però, è in buona compagnia. Sul giocatore sono piombate anche West Ham PSV, e Inter Miami. Rodriguez vorrebbe tornare in Europa, come dimostra l'offerta del Botafogo rispedita al mittente.