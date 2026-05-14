L'estate si avvicina e la Roma si sta muovendo sul mercato. L'attacco andrà rinforzato e oltre ai nomi di Nusa, Summerville e Tel - come scrive il portale portoghese A Bola - i giallorossi sono vicini all'acquisto di Noah Saviolo, esterno sinistro classe 2004 del Vitoria de Guimaraes. Il giovane talento ha attirato anche l'attenzione del Benfica che, però - sempre secondo il portale -, è stato superato dalla Roma che ha offerto al club portoghese una cifra vicina ai 10 milioni di euro (più 3 di bonus e una percentuale sulla futura rivendita). L'attaccante, cresciuto nelle giovanili di Anderlecht e Lille, ha registrato 2 gol e 5 assist in 29 partite di campionato in questa stagione.