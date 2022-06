Mercato, Corvino: “Conosco bene Diawara, il Lecce ha bisogno di rinforzi”

Il responsabile dell’area tecnica del Lecce, Pantaleo Corvino, è intervenuto durante una trasmissione su Rete Oro, ha parlato dell’interessamento per il centrocampista giallorosso ora ai margini della squadra di Mourinho. Ecco le sue parole: "Diawara è un giocatore importante, lo conosco bene… e il Lecce ha bisogno di rinforzi per la Serie A. Zaniolo resterà alla Roma e con Mourinho la renderà più forte”. Il legame tra il calciatore e il dirigente salentino nacque ai tempi del Bologna, quando lo prelevò durante un raduno di giovani calciatori. Diawara giocava nel San Marino e poco dopo esordì in A.