Mercato, colpo in difesa per la Roma: arriva Ibanez. Lunedì le visite mediche

Roger Ibanez è a un passo dalla Roma. Era attesa per oggi la risposta del calciatore dopo la bagarre di mercato con il Bologna e alla fine il difensore dell’Atalanta ha scelto i giallorossi. Arriverà nella Capitale con la formula del prestito per 18 mesi a 1 milione, con 8 di riscatto, più 2 ulteriori di bonus. Come riporta Sky Sport, atteso lunedì nella Capitale per le visite mediche. Dunque in arrivo un difensore per Fonseca che durante questa sessione di calciomercato potrebbe perdere Juan Jesus, sul brasiliano ci sono Fiorentina e Cagliari.