Mercato, c’è il sì di Villar alla Sampdoria: la Roma non vuole cederlo in prestito

Gonzalo Villar lascerà sicuramente il club giallorosso, come riprotato da Tuttomercatoweb il centrocampista spagnolo avrebbe detto sì alla Sampdoria. Il club blucerchiato negli ultimi giorni ha mosso passi in avanti significativi per il prestito del classe '98 e ha ricevuto un'apertura importante da parte del calciatore. Palla adesso alla Roma che si è presa qualche giorno di tempo per capire se, con qualche altro club, la trattativa può essere chiusa su basi diverse dal prestito. In caso contrario, darà il via libera alla cessione a titolo temporaneo dell'ex Elche.