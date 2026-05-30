Uno svizzero per la Roma. Il club giallorosso è al lavoro per consegnare a Gasperini una rosa all’altezza della prossima stagione. C’è una Champions League da giocare e diversi reparti hanno bisogno di essere rinforzati. L’attacco resta la priorità, ma a Trigoria si guarda anche al centrocampo. Nelle ultime ore è emerso un nome nuovo: quello di Ardon Jashari. Come riporta Tuttosport, il centrocampista svizzero del Milan sarebbe finito nel mirino sia della Roma che dell’Atalanta. Ci sarebbero già stati i primi contatti con l’entourage del giocatore per sondare il terreno. L’operazione, però, appare complicata. L'ostacolo maggiore è rappresentato dal prezzo. Il Milan lo ha acquistato per circa 35 milioni di euro più bonus e difficilmente sarebbe disposto a trattare a cifre inferiori. Una valutazione che, al momento, sembra fuori portata per le casse giallorosse. Per ora resta quindi una pista difficile.