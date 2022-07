Mercato, Carles Perez in uscita dalla Roma: vuole solo il Celta Vigo

Carles Perez lascerà la Roma in questa sessione di mercato. Nonostante abbia partecipato alla torunée portoghese l'ala spagnola è vicino all'addio. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio l'ex Barcellona vuole solo il Celta Vigo, senza prendere in considerazione altre ipotesi e offerte. Tiago Pinto dovrà trovare l'accordo con il club per accontentare il giocatore per mettere a segno una cessione importante per le casse giallorosse. Sono ore decisive anche per il mercato in uscita.