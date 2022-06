Mercato, Cancellieri ad un passo dalla Lazio: la Roma incasserà 1.5 milioni

Matteo Cancellieri sta per tornare nella capitale, ma questa volta sponda biancoceleste. L'ex ala della Roma passerà dal Verona alla Lazio per 7 milioni più 1.5 di bonus. Il classe 2002, che ha recentemente esordito in Nazionale nella gara contro la Germania, era stato ceduto agli 'Scaligeri' due anni fa nell'ambito della trattativa per Kumbulla. I giallorossi hanno diritto al 20% della sua vendita e incasseranno circa 1.5 milioni di euro da investire nel mercato. Cifra utile per ridurre le distanze con il Sassuolo per Frattesi. Assist involontario della Lazio che darà una mano a Pinto per chiudere la trattativa, oggi ci sarà l'incontro a Rimini tra il gm portoghese e Carnevali.