Mercato, Brandt saluta il Borussia Dortmund: “Nero e giallo sempre nel cuore” – VIDEO

Julian Brandt lascerà il Borussia Dortmund al termine di questa stagione e ieri sera, al triplice fischio dell'ultima partita casalinga contro l'Eintrach Francoforte (3-2 per i gialloneri il risultato finale), il Muro Giallo ha voluto celebrare il trequartista tedesco. Il calciatore ha ricevuto il saluto del Signal Iduna Park mentre il Borussia ha scritto sui social: "Nero e giallo per sempre". Il classe '96 dal 1° luglio è un calciatore svincolato e nelle scorse settimane è stato accostato anche alla Roma come possibile rinforzo per il reparto offensivo, anche se con il passare dei giorni il suo nome è andato via via scemando in virtù dell'interesse di altri top club europei (in particolare de La Liga).