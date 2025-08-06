Lorenzo Pellegrini in questi giorni è a Roma per recuperare dall'infortunio, ma le voci intorno al suo futuro non si fermano. Il contratto del centrocampista è in scadenza a giugno 2026 e non ci sono stati contatti per l'eventuale rinnovo. Secondo quanto ripotato da Radio CRC su di lui ci sono due squadre di Premier League. Bournemouth e Crystal Palace hanno messo gli occhi su di lui. La Roma apre alla cessione del numero 7 che già a gennaio era stato vicino all'addio. Poi il gol nel derby ha cambiato il suo futuro.