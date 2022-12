Mercato, Bereszynski può andare al Napoli: contatti per uno scambio con la Samp

Il polacco sarebbe il vice-Di Lorenzo mentre in blucerchiato finirebbe in prestito il giovane Zanoli

Da settimane c'è il nome di Bereszynski tra i papabili sostituti di Rick Karsdorp, che la Roma cercherà di piazzare a gennaio. Anche se la pista che porta al polacco, negli ultimi giorni, sembra essersi raffreddata. Inoltre, come riporta 'Sky Sport', l'esterno destro della Sampdoria è al centro dei discorsi con il Napoli per uno scambio: agli azzurri andrebbe proprio Bereszynski - che diventerebbe il vice Di Lorenzo - mentre il giovane Zanoli si trasferirebbe in prestito ai blucerchiati. I contatti sono in corso e nell'operazione può rientrare anche Nikita Contini, portiere che tornerebbe così a Napoli proprio dalla Samp dove ora è in prestito.