Mercato, Belotti può lasciare il Torino: c’è anche la Roma

Belotti può diventare uno degli uomini più corteggiati del prossimo mercato. Piace da tempo al Napoli e soprattutto a Gattuso, ma in Italia su di lui – riporta Tuttosport – ci sono anche la Roma, l’Inter e il Milan. Attenzione all’Inghilterra, dove l’Everton di Ancelotti sarebbe disposto a mettere sul piatto circa 60 milioni per portarlo via dal Torino. Il presidente Cairo ha confermato di non avere intenzione di cedere il suo attaccante, ma adesso dovrà presentargli un’offerta per convincerlo. Dal canto suo, Belotti potrebbe decidere di fare il salto in un grande club.