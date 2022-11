Mercato, Bellerin rifiuta la Roma: vuole rimanere al Barcellona fino a fine stagione

In questa pausa forzata per il Mondiale, la Roma si sta attivando in chiave mercato per regalare a Mourinho gli innesti necessari già nella finestra di mercato invernale. Uno dei nomi che stanno circolando dalle parti di Trigoria, è quello di Hector Bellerin. Come riportato però da Besoccer, il difensore spagnolo avrebbe già parlato con il club giallorosso, comunicando di fatto la volontà di rimanere al Barcellona. L'ex Arsenal non avrebbe alcuna intenzione di lasciare la Catalogna prima di quest'estate quando andrà a scadenza di contratto. Il rinnovo è al momento un'ipotesi remota, visti gli appena 321 minuti giocati in stagione, ma l'obiettivo di Bellerin sarebbe comunque quello di rimanere in Spagna.