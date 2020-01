Mercato, Beckham chiama Pedro: l’Inter Miami piomba sullo spagnolo

Visto il contratto in scadenza, sono stante le squadre che si stanno interessando a Pedro del Chelsea. Secondo quanto riporta il sito The Atletic sarebbe stato il club di David Beckham, l’Inter Miami, a formulare un’offerta per il 32enne dei blues, che potrebbe così volare in MLS come prima di lui tanti grandi giocatori del calcio europeo. Tra cinque mesi infatti scadrà il suo accordo con la squadra londinese e il suo entourage si starebbe guardando intorno alla ricerca di una nuova avventura. La Roma ci sta pensando, ma la concorrenza è ardua, visto i grandi estimatori di Pedro sia in Spagna sia in Cina. E adesso anche lo Spice Boy.