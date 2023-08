Mercato, Balzaretti apre alla cessione di Beto: “Se arrivano offerte ci sediamo”

Il nuovo direttore dell'area tecnica dell'Udinese, Federico Balzaretti ha parlato del futuro di Beto aprendo alla possibilità di una cessione: "L'Udinese è una società solida, non ha bisogno di vendere. Valorizzare i giocatori importanti ha fatto la storia dell'Udinese, ma non è una necessità vendere. Quando arriva un club il valore che dà a un nostro giocatore deve combaciare con quello che diamo noi, se arrivano offerte così ci si siede e si valuta quello che è il da farsi, sapendo che, ed è una delle forze del club, abbiamo un'area scouting straordinaria che sa sostituire i giocatori forti quando partono con altri giocatori forti". Non è da escludere un possibile interesse della Roma dopo il naufragio dell'affare Zapata.