Mercato, Arnautovic ha scelto il Milan: superata la concorrenza della Roma

Marko Arnautovic è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore del Milan. Come riportato da La Repubblica, l'attaccante, ormai fuori dal progetto Bologna, ha scelto i rossoneri in quella che sarebbe la sua seconda esperienza all'ombra della Madonnina, dopo la stagione 2009/19 vissuta in nerazzurro. Il duo Maldini-Massara ha avuto la meglio sul forte pressing messo in atto dalla Roma. Nelle ultime settimane, Tiago Pinto ha infatti incontrato nella Capitale l'entourage dell'attaccante austriaco senza però trovare un accordo. Tra il Milan e il Bologna manca ancora l'intesa sulle cifre, con i rossoblù che chiedono circa 6.5 milioni mentre i rossoneri non vorrebbero spingersi oltre i 3.5. Dopo un inizio di stagione ad alti livelli con 7 gol nelle prime 11 giornate, Arnautovic è sceso nelle gerarchie di Thiago Motta realizzandone appena 1 nelle successive 22 complici anche gli infortuni che ne hanno minato il rendimento.