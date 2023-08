Mercato, André Silva passa alla Real Sociedad: era stato accostato alla Roma

Il mercato corre e la Roma resta ancora senza centravanti. Pinto è ancora a caccia del bomber da regalare a Mourinho e ad oggi lo Special One ha a disposizione il solo Belotti. Sfumato Scamacca adesso le prime scelte sono Morata e Marcos Leonardo. Nelle settimane scorse era stato accostato ai giallorossi anche André Silva. L'ex Milan aveva il desiderio di tornare in Italia ma la Roma non si è dimostrata del tutto interessata. Il portoghese ha scelto la Spagna e giocherà con la Real Sociedad. Il club lo ha annunciato e arriva in prestito con diritto di riscatto.