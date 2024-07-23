Il mercato continua ad infiammarsi in questo mese di luglio e, a poco più di 3 settimane dall'inizio del campionato di Serie A 2024/25, la Roma sta pensando anche a come rinforzare le fasce a livello difensivo. Ghisolfi sta vagliando il profilo di Lorenz Assignon, terzino destro del Rennes che nell'ultima stagione è stato in prestito al Burnley. Stando a quanto riporta Foot Mercato, non ci sono più solo i giallorossi in pole per il giocatore, valutato almeno 10 milioni di euro. L'Aston Villa, infatti, si è inserito nella corsa al terzino destro e preannunciando una nuova asta. Ad oggi i giallorossi sono avanti e il giocatore ha già parlato col ds e con Daniele De Rossi. Il Rennes aspetta un'offerta concreta da Trigoria.