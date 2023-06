Mercato, anche la Lazio su Zaha

Non solo la Roma ed altri club. Anche la Lazio pensa seriamente all'acquisto a parametro zero di Wilfried Zaha. Secondo SkySport, l'attaccante ivoriano ex Crystal Palace è un obiettivo concreto dei biancocelesti per l'attacco, che in questi giorni si sono interessati anche a Domenico Berardi del Sassuolo. L'attaccante, classe '92, è un giocatore versatile, in grado di giocare sia come centravanti ma anche come seconda punta. Situazione senz'altro da monitorare, per una concorrenza sul giocatore che è destinata sicuramente ad aumentare.