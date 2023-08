Mercato, anche il Milan su Ekitike: l’attaccante interessava alla Roma

Sembrava lontano dalla Serie A il futuro di Ekitike, ma le cose potrebbero cambiare. L'attaccante nei giorni scorsi era molto vicino ad un accordo con il West Ham ed erano inoltre già in fase avanzata i contatti tra le società. Ma secondo quanto riportato da calciomercato.com, il Milan sarebbe molto interessato al profilo del giocatore e proprio in queste ore il club rossonero starebbe cercando di capire i margini di manovra con il Psg per provare a portare l'attaccante a Milano. Il giovane classe 2002, che non sembra far parte del progetto di Luis Enrique, era stato accostato anche alla Roma in alternativa al nome di Zapata, la cui trattativa è ancora in stand-by.