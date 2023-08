Mercato, anche il Milan su Dominguez: la Roma resta alla finestra

La Roma, oltre al caso attaccante, deve fare i conti anche con la ricerca di nuovo centrocampista. Tiago Pinto ha individuato il giocatore giusto in Renato Sanches del Psg con la trattativa che procede avanzata. Oltre al portoghese, però, si è fatto anche il nome di Dominguez del Bologna. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, sul centrocampista argentino c'è anche il Milan. La squadra di Pioli vuole cautelarsi in caso di partenza di Krunic e Dominguez è tra i nomi finiti nella lista delle alternative. Il giocatore, in scadenza di contratto con il Bologna nel 2024, non vuole rinnovare e cerca una nuova sistemazione. Anche il Siviglia lo ha attenzionato. Il club emiliano, per lasciarlo partire, chiede almeno 10 milioni. Anche la Roma monitora con attenzione la situazione, ma il focus è soprattutto sulla chiusura dell'operazione Renato Sanches.