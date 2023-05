Mercato, anche il Brighton su Frattesi. De Zerbi frena: “Ci servono altri giocatori”

Davide Frattesi è uno dei nomi più caldi per il prossimo mercato estivo e non solo in Serie A. Come riportato da Calciomercato.com, il Brighton avrebbe messo gli occhi sul centrocampista del Sassuolo, ad un passo dalla Roma in almeno due sessioni di mercato. I seagulls hanno avviato i primi contatti con il club neroverde dopo la segnalazione del suo ex allenatore De Zerbi che però, nell'ultima conferenza stampa, ha smentito la trattativa: "È un grande giocatore ma ci servono caratteristiche diverse. può giocare in Premier League, può giocare ovunque perché ha qualità molto importanti. Noi però abbiamo bisogno di altre caratteristiche”. Dichiarazioni che contrastano molto con quelle dell'amministratore delegato Carnevali che ai microfoni di Sky ha invece dichiarato di un forte interesse per Frattesi da parte di un club inglese: "Sto cercando di capire quale sarà l'opportunità migliore per il Sassuolo, che per il momento arriva da una società di Premier".