Matelica, tutto fatto per Cardinali: il portiere della Roma Primavera parte in prestito

Matteo Cardinali è pronto al trasferimento, a titolo temporaneo, al Matelica: la società ha chiuso le trattative per l’estremo difensore di Alberto De Rossi, classe 2001, secondo quanto riportato da TuttoC.com. Cardinali è stato il terzo portiere in Europa League durante la stagione appena terminata, essendo Fuzato escluso dalla lista (il brasiliano si è comunque alternato in panchina da secondo portiere nel momento in cui Mirante era out per infortunio, grazie alle regole Uefa). In stagione per Cardinali erano arrivate 10 panchine con la Roma dei grandi, anche in Serie A: una dimostrazione di stima da parte di Paulo Fonseca.