Marsiglia, Villas-Boas conferma l’interesse per Milik: “Ci piace, ma nessuna trattativa avanzata”

Villas Boas, allenatore del Marsiglia, ha ammesso la volontà di provare ad acquistare Arek Milik, giocatore del Napoli in scadenza e con tanti club su di lui, dalla Roma alla Juventus passando per l’Atletico Madrid: “Abbiamo diversi problemi a causa di quello che non abbiamo fatto nella finestra di mercato estiva. Milik non è l’unica opzione, anzi forse è la più difficile perché è un giocatore importante e non è semplice arrivare a lui. Le risorse sono limitate, discuteremo con la società per capire quello che potremo fare. Conosciamo i nostri limiti e la crisi che tutti attraversiamo. Non si può spendere troppo, non avrebbe senso e non ho intenzione di fare pressioni sulla dirigenza”.