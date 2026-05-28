Gregory Lorenzi, direttore sportivo del Marsiglia, ha rilasciato un'intervista a L'Equipe. Queste le sue parole su Greenwood: "È uno dei giocatori su cui stiamo riflettendo molto. Se dovesse presentarsi un'opportunità, ovviamente, dovremo valutarla. Ma bisogna tenere conto della posizione del club e di quella del giocatore; spetta anche a noi gestirla internamente e trovare la soluzione migliore possibile per tutte le parti coinvolte". L'inglese è il sogno nel cassetto di Gasperini e la Roma nelle prossime settimane potrebbe tentare l'affondo. La richiesta della squadra francese si aggira intorno ai 50 milioni di euro.