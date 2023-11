Pimenta: “Tiago Pinto deve muoversi se vuole Marcos Leonardo”

Il noto procuratore che cura gli interessi del brasiliano classe 2003: "Per Marcos è il momento giusto per muoversi"

Marcos Leonardo continua a essere nome accostato alla Roma, anche se ovviamente in maniera più distaccata rispetto all'estate. Il brasiliano si è allontanato sensibilmente e i giallorossi hanno completato il reparto con Azmoun mentre tra qualche mese rientrerà anche Abraham. Ma la possibilità che arrivi a Trigoria è ancora concreta? A 'La Gazzetta dello Sport', l'agente Rafaela Pimenta risponde così: "Dovete chiedere a Tiago Pinto. Di sicuro è il momento giusto per muoversi e Marcos è pronto per una grande squadra italiana ed europea".