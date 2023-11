Marcos Leonardo, l’agente: “A gennaio lascia il Santos”. La Roma resta alla finestra

Marcos Leonardo resta nei pensieri della Roma, ma la concorrenza aumenta. In particolar modo quella del Newcastle. Secondo quanto riportato dal sito chroniclelive.co.uk i Magpies fanno sul serio per l'attaccante brasiliano che la scorsa estate è stato molto vicino ai giallorossi. Inoltre anche il Real Madrid nelle settimane scorse ha chiesto informazioni. Della situazione di Marcos Leonardo ne ha parlato anche il suo agente Rafaela Pimenta. Queste le sue parole riportate da Calciomercato.com: "Già nel mercato precedente aveva la possibilità di essere ceduto, ma la situazione sportiva del Santos era molto particolare. Ha accettato di restare perché voleva dare una mano fino alla fine del campionato. Non voleva andarsene perché non era la cosa giusta da fare. Ma è arrivato il momento del trasferimento. Vuole vivere un'esperienza europea e il suo momento arriverà quest'inverno".