Marcos Leonardo, la Roma spinge per gennaio: vuole trovare subito un pre-accordo

Marcos Leonardo è sempre più vicino alla Roma, anche se non per questa finestra di mercato. Dopo una lunghissima trattativa, il Santos si è imposto per trattenere il suo attaccante più forte almeno fino alla fine della stagione in Brasile, a dicembre. Secondo 'Sky Sport', la volontà dei giallorossi è appunto quella di chiudere già adesso un pre-accordo per portare il classe 2003 a Trigoria a gennaio. La Roma cercherà di definire l'affare già all'inizio della prossima settimana, quindi a brevissimo. Con la trattativa per Zapata che dovrebbe vedere lo sprint già domani, le prossime 48 ore 'rischiano' di essere fondamentali e decisive per l'attacco di Mourinho per i prossimi mesi.