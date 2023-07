Marcato Roma, Renato Sanches obiettivo numero uno: avviati i contatti con il PSG

La Roma, in attesa di capire meglio la situazione legata ad Alvaro Morata, vuole rinforzare anche il reparto di centrocampo. Come riportato da SkySport, in cima alla lista di Tiago Pinto al momento c'è Renato Sanches. Per portare a termine la trattativa però serve che il PSG apra al prestito come successo lo scorso anno per Wijnaldum. I rapporti tra le due società sono buoni e non è escluso che la trattativa possa decollare nei prossimi giorni. Nelle ultime ore infatti ci sono stati dei contatti tra le parti per capire l'effettiva fattibilità dell'operazione. Dopo Aouar, Ndicka, Llorente e Kristensen, Renato Sanches sarebbe il quinto rinforzo per Mourinho che aspetta con ansia anche il colpo in attacco.