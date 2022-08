Mercato Roma, accordo con Belotti per un triennale. Domani incontro Shomurodov-Bologna

Il club giallorosso ha trovato un accordo con l'attaccante per un triennale da 2,8 milioni più bonus a salire per ogni stagione

La Roma è sempre più vicina all'ingaggio di Andrea Belotti. Secondo quanto riportato dal giornalista Alfredo Pedullà, infatti, il club giallorosso ha trovato un accordo con l'attaccante per un triennale da 2,8 milioni più bonus a salire per ogni stagione. L'affare sarà formalizzato quando uscirà almeno un attaccante e il più vicino alla cessione è Eldor Shomurodov: secondo quanto riportato da TMW, domani ci sarà un incontro tra l'entourage dell'uzbeko e il Bologna, la Roma chiede l'obbligo di riscatto, mentre il club emiliano il diritto, ma si può chiudere vincolando l'obbligo tra gli 8 ed i 10 milioni di euro. L'attaccante ex Genoa, secondo piace anche a Torino e Wolverhampton.