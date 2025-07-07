La Roma non ha fretta di cedere Mattia Mannini, giovane esterno classe 2006, ma punta a concedergli minuti importanti per la sua crescita tra i grandi. Sul talento giallorosso ci sono diversi club interessati, non solo in Italia, ma anche all’estero. Tra le squadre italiane più interessate spicca la Juve Stabia, che ha già chiesto informazioni dettagliate sul giocatore. Secondo quanto riportato da la Gazzetta Regionale, la Roma starebbe valutando un prestito secco per garantire a Mannini continuità e sviluppo. Al momento, la formula preferita sarebbe un prestito senza obblighi, anche se non si esclude qualche opzione con diritto di riscatto. La priorità del club resta far crescere Mannini attraverso un percorso di minutaggio regolare tra i grandi, valorizzando al meglio il suo potenziale.