Manchester United, dalla cessione di Smalling i fondi per il mercato: no al nuovo prestito

La crisi nata dalla pandemia ha completamente stravolto i piani di mercato della Roma. Se prima dello stop i giallorossi avevano messo a punto una strategia per trattenere Smalling, adesso con il calciomercato che è totalmente cambiato è tutto da rifare. Come riporta l’Evening Standard, il Manchester United ha già pianificato che parte del budget per gli investimenti dovrà arrivare dai giocatori che quest’anno sono in prestito. Tra di loro, oltre a Rojo e Sanchez, c’è anche il centrale della Roma. I giallorossi vorrebbero tenerlo con un’altra operazione low cost, ma non sarà possibile. Niente nuovi prestiti o dilazioni del pagamento, i Red Devils firmeranno solo per la cessione definitiva.