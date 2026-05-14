Malen è tutto giallorossi. I dubbi erano pochi ma la sconfitta della Lazio ha fatto un regalo alla Roma: è scattato l'obbligo di riscatto con la qualificazione certa in Europa League e dal prossimo anno Gasperini ripartirà da lui. E ci mancherebbe altro visto il rendimento dell'olandese che in 16 partite di campionato ha messo a referto 13 gol. Ma il tecnico non si accontenta e rilancia. Ryan è arrivato a Trigoria e già dalle prossime ore si inizierà a disegnare del futuro e Gasp come già successo la scorsa estate sarà un martello pneumatico per avere i tanto desiderato rinforzi in avanti. Ad oggi i centravanti sono tre: oltre all'olandese ci sono Vaz e Dovbyk ma l'ultimo in caso di offerte può lasciare la Capitale. Poi i famosi esterni d'attacco: in lista ci sono Summerville, Tel e Nusa. L'ultimo è l'oggetto del desiderio di Gasperini che già lo avrebbe voluto a gennaio, ma la richiesta del Lipsia da 50 milioni di euro aveva spaventato i giallorossi. Occhi anche su Tzolis del Brugge. Non bastano, quindi, gli eventuali rinnovi di Dybala e Pellegrini. Inoltre, c'è in bilico la posizione di Soulé che potrebbe essere il sacrificato per rientrare nei paletti del FFP. L'Aston Villa è in agguato e l'allenatore non si opporrebbe alla sua cessione.