Macìa (dir. Spezia): “Shomurodov ci ha scelto. All’inizio sembrava uno scherzo”

Eduardo Macìa, chief football operations dello Spezia, nella conferenza stampa di presentazione del neo acquisto Raimonds Krollis, è tornato a parlare del mercato svolto dalla formazione ligure. Non poteva mancare il suo commento sull'arrivo in squadra di Eldor Shomurodov: "Non sono favorevole ai prestiti, ad eccezione di situazioni particolari. Tranne Shomurodov sono tutti acquisti di proprietà e a luglio saranno tutti nostri giocatori, di proprietà". Queste le prime parole del dirigente ligure che poi prosegue entrando nel merito della trattativa: "Shomurodov è un esempio, quando abbiamo telefonato la prima volta sembrava uno scherzo, anche perché c’erano tante società. Ne abbiamo parlato un po’ e ha deciso lui di venire, nessuno lo ha spinto o obbligato. Il primo incontro è stato devastante, ma questo deve essere il nostro percorso sempre. Ci siamo detti: “Al massimo ci dicono di no”. Ci hanno detto no, ma poi abbiamo continuato". Macìa ha poi concluso: "Noi siamo a disposizione se tu non trovi spazio alla Roma, ci aiuti e noi aiutiamo noi. Eldor, così come Krollis, ha una personalità importante. Hanno una personalità forte. Shomurodov è un’icona nel suo paese, tutto il mondo li guarda e loro lo sanno con responsabilità. Non sono solo calciatori, sono personaggi solidi”.