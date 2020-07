Lucci incontra la Fiorentina per Florenzi. Sul giocatore c’è anche l’Atalanta

Il campionato della Roma post-Covid è ripreso tra mille difficoltà e il mercato del prossimo futuro è una di queste. Baldini e Fienga devono occuparsi dei tanti calciatori in prestito e che faranno ritorno nella Capitale tra i quali c’è anche Alessandro Florenzi. Come riporta il portale gianlucadimarzio.com, oggi al centro sportivo della Fiorentina è andato in scena l’incontro con Alesssandro Lucci, agente dell’ex capitano giallorosso. Il procuratore ne ha parlato con Pradè e Barone, ma sul calciatore resta anche l’Atalanta di Gasperini.