Lo Sporting Lisbona spara alto: 20 milioni per Acuna. La Roma non ci sta

Cercasi terzino sinistro, da affiancare Kolarov per la prossima stagione. Nelle settimane scorse, tra i tanti candidati, si è fatto anche il nome di Marcus Acuna, esterno in forza allo Sporting Lisbona. Le richieste dei portoghesi, secondo quanto riportato da A Bola, non sembrerebbero però andare d’accordo con le intenzioni di Petrachi e società: 20 milioni per il ventottenne bianco verde sono troppi per le casse della Roma, che non ha intenzione di spendere la cifra per Acuna.