Lo Schalke 04 esonera Wagner: in pole Wilmots, duello con Rangnick

Era nell’aria, ora è arrivata anche la decisione ufficiale. Lo Schalke 04 ha esonerato David Wagner: dopo lo 0-8 con il Bayern Monaco, la sconfitta casalinga di ieri con il Werder Brema ha convinto la dirigenza a cambiare qualcosa, come si legge sul comunicato del club di Gelsenkirchen. Per la successione del tecnico, come riporta ‘Sport1’, il nome principale è quello di Marc Wilmots – ex ct del Belgio – ma nella lista dei possibili candidati c’è anche Ralf Rangnick. Negli ultimi giorni il nome del manager tedesco, da tempo accostato alla Roma come possibile nuovo ds scelto da Friedkin, era balzato in cima alle preferenze dei tedeschi. Sono ore di scelte per lo Schalke, che potrebbero anche riflettersi sulla Roma.