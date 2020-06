Lipsia, Nagelsmann: “Nessuna novità sul fronte Schick. Dispiace sia così con la Roma”

Proseguono le trattative tra Roma e Lipsia per il riscatto di Patrik Schick. Ad aggiornare sullo stato del mercato anche il tecnico dei tedeschi, Julian Nagelsmann, che ha dichiarato a Goal.com: “Roma e Lipsia stanno parlando e non c’è ancora nessuna novità. Preferirei che fosse diverso, ma non lo è. Ovviamente ci piacerebbe tenerlo con noi”.

L’ultima offerta del Lipsia non si è sbloccata dai 20 milioni. Troppo pochi per la Roma, che desidererebbe guadagnare una plusvalenza più massiccia per sistemare i conti del club. Al momento del passaggio in Germania, l’accordo per il diritto di riscatto era stato fissato sui 28 milioni (29 nel caso di qualificazione del Lipsia alla prossima Champions League). Una volta scaduto l’accordo (lo scorso 15 giugno), la Roma adesso sta cercando nuovi acquirenti (soprattutto in Premier League) per non farsi trovare impreparata nel caso in cui il Lipsia non volesse scendere al compromesso con la Roma sul prezzo del cartellino di Schick.