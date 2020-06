Lipsia, la strategia di Nagelsmann: “Potremmo anche rinnovare il prestito di Schick”

Intrecci di calciomercato ancora importanti sull’asse Lipsia-Roma per Patrick Schick. Julian Nagelsmann, tecnico dei tedeschi, ha parlato oggi nella conferenza stampa alla viglia della sfida di Bundesliga di domani con il Fortuna Dusseldorf. Queste le sue parole: “Vorremmo tenere sia Schick sia Angelino. Patrick è un giocatore da sogno, ma dobbiamo essere ragionevoli. Stiamo lottando con le conseguenze economiche della pandemia e non possiamo sprecare i soldi. Non riusciremo a pagare tutto l’importo del riscatto, quindi stiamo ancora trattando. Vorremmo acquistarli entrambi, ma potremmo pure rinnovare il prestito“.