Lione, idea Fonseca: potrebbe sostituire Rudi Garcia

Jean-Michel Aulas avrebbe di persona contattato il portoghese, che ora studia la proposta

Una volta salutata la Roma a fine stagione, Fonseca partirà alla volta di una nuova avventura. Non sembra essere ancora deciso il prossimo club del portoghese, ma come scrive Footmercato potrebbe raccogliere l'eredità di Rudi Garcia al Lione. L'ex Shakhtar è in lizza insieme a De Zerbi del Sassuolo, Galtier del Lille e Gallardo del RiverPlate. Fonseca sta studiando l'offerta del club francese. Il quotidiano portoghese Record darebbe molto peso alla pista del Lione: l'allenatore della Roma avrebbe infatti negoziato con il club di Ligue 1. Il giornale precisa addirittura che Jean-Michel Aulas avrebbe di persona contattato Fonseca, che ora studia la proposta.