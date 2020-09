Lione, Depay può partire. Il presidente: “Su Memphis c’è anche la Roma”. Ma Garcia fa muro

La Roma vuole Memphis Depay. Con Milik ancora lontano, i giallorossi hanno messo gli occhi sull’ex Ajax. La bomba di mercato ha una fonte diretta, il presidente del Lione Jean-Michel Aulas. “Su Depay ci sono anche i giallorossi” ha detto il numero uno dei transalpini a Telefoot. L’olandese, domani impegnato contro l’Italia in Nations League, interessa anche al Barcellona. I catalani sono in cerca di un’alternativa a Lautaro Martinez, viste le difficoltà per arrivare all’interista. Depay, visto anche il contratto in scadenza nel 2021, è uno dei candidati principali a lasciare il Lione in questa finestra di mercato, ma Rudi Garcia ha idee diverse. Il tecnico, intervistato dalla stessa emittente ha avvertito il suo presidente: “Vietato toccare la squadra”.

Depay conosce già Roma. L’ha vissuta durante la riabilitazione per l’infortunio al ginocchio, svolta a Villa Stuart lo scorso inverno. L’olandese ha deciso di curarsi con il dottor Mariani e si è trasferito nella capitale per farsi seguire al meglio. A gennaio l’incontro in clinica con Nicolò Zaniolo, appena entrato dopo la rottura del crociato. Domani si rivedranno in campo nella sfida tra Olanda e Italia. Ma forse il destino li farà ritrovare ancora.