L’Inter su Dzeko finché c’è Conte: con Allegri i nerazzurri verso altri obiettivi

L’Inter vuole farsi trovare pronta se la Roma deciderà di vendere Edin Dzeko. Il bosniaco è una precisa richiesta di Conte, che già nella scorsa stagione ha fatto pressione (senza successo) sui suoi dirigenti per strapparlo ai giallorossi. Come riporta La Gazzetta dello Sport, questa passione dei nerazzurri per il numero 9 romanista potrebbe svanire se il tecnico, in bilico dopo la sfuriata in diretta tv, fosse sostituito. Per il momento l’ex Juve e Chelsea resta in sella, ma alle sue spalle si fa sempre più grande l’ombra di Allegri. Con Max l’obiettivo per l’attacco potrebbe diventare Mandzukic, vecchio pallino dell’allenatore livornese.