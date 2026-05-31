L'Inter pensa alla Roma. I nerazzurri vogliono rinforzare la rosa e continuano a guardare con attenzione in direzione Trigoria. I nomi che intrigano sono soprattutto due: Ndicka e Koné. Due pedine che Gasperini vorrebbe tenersi strette, ma i circa 60 milioni di plusvalenze da generare entro il 30 giugno impongono delle riflessioni. D'altronde il tecnico è stato chiaro: "Nessuno è incedibile". Una frase che lascia aperto qualsiasi scenario. Il nome più caldo resta quello di Koné. Il francese piace da tempo all'Inter e potrebbe tornare al centro dei discorsi nelle prossime settimane. Sul tavolo potrebbe finire Davide Frattesi, in uscita da Milano. Come riporta Gazzetta.it, il centrocampista viene valutato circa 25 milioni di euro. Da solo, però, non basterebbe. La Roma valuta Koné molto di più (dai 50 milioni in su) e per arrivare a una possibile intesa servirebbe un importante conguaglio economico. Almeno 30 milioni, se non qualcosa in più. Poi c'è la questione Ndicka. L'ivoriano era già finito nel mirino dell'Inter nei mesi scorsi, quando si ipotizzava una possibile partenza di Bastoni verso Barcellona. Alla fine non si è fatto nulla, ma l'interesse non è mai sparito del tutto.

Oggi lo scenario è diverso. Bastoni sembra destinato a restare e quindi l'Inter non ha un'urgenza immediata in difesa. Tutto potrebbe cambiare soltanto in caso di cessione di Bisseck, che continua a piacere al Bayern Monaco. In quel caso Marotta tornerebbe con decisione su Ndicka. Anche qui, però, servirà un investimento importante: la Roma lo valuta tra i 30 e i 35 milioni di euro. Sul tavolo c'è anche un altro nome. Quello di Carlos Augusto. Il brasiliano, escluso da Ancelotti dalla lista finale per il Mondiale dopo essere stato inserito tra i preconvocati, piace molto a Trigoria per la sua duttilità. Non può rientrare in eventuali operazioni legate a Koné o Ndicka per motivi di bilancio, ma resta un profilo monitorato. E con l'arrivo ormai imminente di D'Amico, non è escluso che tra Roma e Inter si possa parlare anche di lui. L'asse Roma-Milano è destinato a scaldarsi. E nelle prossime settimane potrebbe regalare più di una sorpresa.