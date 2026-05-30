All’Inter piace la Roma. I nerazzurri continuano a guardare in casa giallorossa per rinforzare la propria rosa. Il nome di Koné non è un segreto. Il francese piace da tempo ad Appiano Gentile e, rispetto alla scorsa estate, la situazione potrebbe anche evolversi. Ma serve un investimento importante. Per sedersi al tavolo, infatti, la Roma chiede almeno 50 milioni di euro. L’interesse dell’Inter, però, non si ferma al centrocampo. Come riporta La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri hanno iniziato a monitorare anche Ndicka. Il difensore ivoriano è un profilo apprezzato e il suo nome è finito nei radar della dirigenza interista. Al momento si tratta di un interesse concreto, ma ancora in fase preliminare. Anche in questo caso, però, il prezzo rappresenta un ostacolo. Per convincere la Roma serviranno più di 30 milioni di euro. I giallorossi hanno la necessità di incassare circa 60 milioni entro il 30 giugno. Questo, però, non significa svendere i top. Da Trigoria il messaggio è chiaro: per portare via i pezzi pregiati della rosa non basta un semplice sondaggio. Servono offerte importanti. E tanti milioni.