L’Inter incalza il Sassuolo per Frattesi: incontro tra i dirigenti dei due club

Il nome di Davide Frattesi è in cima alla lista di molte squadre di Serie A. Non solo la Roma ha messo gli occhi sul centrocampista del Sassuolo ma anche e soprattutto l'Inter di Inzaghi. Secondo quanto riportato da SkySport, in serata è iniziata una cena tra le dirigenze dei due club per discutere proprio del futuro del giovane talento in orbita Nazionale. L'obiettivo dei nerazzurri è quello di beffare la concorrenza, aumentando la pressione sulla società neroverde e sul giocatore stesso. Poche ore prima lo stesso Frattesi, intervenuto dal ritiro dell'Italia, ha dichiarato: "Sarà un'estate importante, bisognerà prendere delle decisioni importanti". Sul centrocampista è vigile anche il Milan che monitora la situazione pronto a subentrare nella trattiva.