L’Inter a caccia di Koné: un emissario sarà al Tardini per seguirlo da vicino

Gasperini lo ha detto chiaramente: “Nessuno è incedibile”. Ed ecco che l’Inter prova subito a muoversi. Il club nerazzurro, infatti, segue da vicino il centrocampista francese Manu Koné. Non è una novità: già la scorsa stagione c’era stato un tentativo, poi non andato a buon fine, per portarlo a Milano. Oggi però lo scenario potrebbe essere diverso. Di fronte a un’offerta adeguata, l’ex Borussia potrebbe lasciare la Roma. Intanto, per osservarlo da vicino, il club nerazzurro - riporta Il Giornale - avrebbe inviato un emissario: sarà presente in tribuna al Tardini per Parma-Roma.