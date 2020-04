L’ex attaccante dell’Arsenal: “Arteta, sbarazzati dei rami secchi come Mkhitaryan”

Cedere Mkhitaryan (e Mustafi) e trovare una accordo per il rinnovo di Aubameyang. È il consiglio all’Arsenal che arriva direttamente da Charlie Nicholas, ex attaccante dei Gunners e del Celtic negli anni ’80, che ha parlato a Sporting Life: “Se non ci sono soldi disponibili, devi vendere per ricostruire. Puoi sbarazzarti di Mustafi e Mkhitaryan, che oltretutto è già stato dato in prestito. E date ciò che vuole ad Aubameyang: bisogna sbarazzarsi dei rami secchi, ci sono anche dei buoni giovani, solo così potresti competere con le prime quattro della Premier League”. L’armeno è stato fermato dallo stop al campionato nel suo miglior momento dall’arrivo alla Roma: il 30 giugno scade il suo prestito, ma Fonseca stravede per lui e Petrachi è al lavoro con Raiola per trovare un accordo.