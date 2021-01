L’Everton chiede 10 milioni per Bernard: la Roma valuta l’operazione

Bernard piace alla Roma. I giallorossi cercano un rinforzo sulla trequarti e il brasiliano, già allenato da Paulo Fonseca allo Shakhtar Donetsk, potrebbe essere il profilo giusto. La società capitolina sta sondando anche le opzioni riguardanti El Shaarawy e Gomez, ma intanto valuta la richiesta dell’Everton, che per 10 milioni – come riporta “Calciomercato.com” – potrebbe lasciar partire il giocatore. Difficile fare una previsione sull’esito della trattativa, considerando pure i discorsi che la Roma sta portando avanti con le dirigenze di Shanghai Shenhua ed Atalanta per gli altri due obiettivi di mercato.